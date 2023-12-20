Отряды "Хезболлах" открыли огонь по израильским вертолетам в небе над границей

При атаке были использованы ракеты "земля - воздух"

БЕЙРУТ, 20 декабря. /ТАСС/. Бойцы вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" атаковали два вертолета израильских ВВС, появившихся в небе над пограничными районами. Об этом говорится в заявлении военно-информационной службы формирования, размещенном в Telegram-канале.

"Бойцы исламского сопротивления открыли огонь по двум вражеским вертолетам, когда они находились в небе над еврейскими поселениями Шомер, Штула и Эвен Менахем, - отмечается в тексте. - При атаке были использованы ракеты "земля - воздух", что заставило вертолеты противника повернуть назад". В заявлении не уточняется, были ли израильские вертолеты поражены огнем с земли.

Ранее шиитские формирования использовали ракеты большого калибра Burkan для нанесения удара по позициям израильской армии в Рагебе. Из реактивных установок были обстреляны израильские посты и механизированные патрули в Биркет-Рише, Хирбет-Маере и Эль-Абаде. Как утверждается в тексте, противнику были нанесены потери в живой силе и технике.

Все эти операции "Хезболлах" были проведены "в поддержку палестинского населения Газы, противостоящего израильской агрессии".