Голосование на выборах президента ДРК продлили из-за проблем с логистикой

Такое решение приняли, чтобы принять участие в выборах смогли все пришедшие на них избиратели

ПРЕТОРИЯ, 20 декабря. /ТАСС/. Голосование на президентских, парламентских и местных выборах прошло в Демократической Республике Конго (ДРК) без происшествий, но в нескольких районах работу избирательных участков пришлось продлить из-за проблем с логистикой и своевременной доставкой бюллетеней. Об этом сообщил южноафриканский новостной портал News 24.

В Киншасе, где проживает значительная часть избирателей, голосование прошло спокойно и без сбоев, отмечает он. В нескольких отдаленных районах из-за проблем логистики на некоторых избирательных участках произошли заминки, когда люди не могли проголосовать в течение часа или двух. Было принято решение продлить время работы этих участков с тем, чтобы все избиратели, пришедшие на них, смогли проголосовать.

"Голосование продолжится 21 декабря на тех избирательных участках, которые не смогли открыться в течение дня", - заявил по национальному телевидению глава Независимой национальной избирательной комиссии ДРК Дэнис Кадима. Однако он не назвал общее количество таких участков. В свою очередь один из руководителей оппозиционной партии "Вместе за республику" Кристиан Мвандо заявил, что не смогли открыться до 30% избирательных участков. Он назвал голосование "полным хаосом" и пригрозил, что оппозиция может не признать результаты выборов, если те "будут подтасованы".

"Задержки при голосовании не являются чем-то необычным", - заявил глава миссии наблюдателей от стран юга Африки бывший вице-президент Замбии Энок Кавинделе. Общее количество избирательных участков составляло на нынешних выборах 75,4 тыс. В списки избирателей были внесены 44 млн человек. Выборы не проводились в трех районах ДРК, где отсутствовали условия для безопасной работы избирательных комиссий. Общее число избирателей в этих районах достигает 1,5 млн.

За пост президента боролись 19 кандидатов, включая действующего главу государства Феликса Чисекеди, который добивается переизбрания на второй срок. Президентские выборы проводятся в ДРК в один тур. Победителем становится кандидат, который набирает простое большинство голосов. Переизбирался также весь состав нижней палаты национального парламента ДРК - Национальной ассамблеи. Она насчитывает 500 депутатов. Одновременно прошли выборы в региональные и муниципальные органы власти. В выборах всех уровней участвовали 100 тыс. кандидатов от более чем 90 партий и движений.

Глава Независимой национальной избирательной комиссии ДРК Дэнис Кадима заявил, что в отличие от выборов 2018 года результаты будут объявляться по каждому избирательному округу. Пять лет назад избирком предоставил только общие данные по всей стране. Он призвал СМИ, политические партии и движения воздержаться от публикации собственных подсчетов до момента объявления избиркомом первых предварительных данных по итогам голосования.