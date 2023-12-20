Премьер Армении и президент Ирана обменялись мнениями о формате "три плюс три"

Никол Пашинян и Эбрахим Раиси обсудили вопросы, связанные с темами повестки дня армяно-иранских отношений

ЕРЕВАН, 20 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Ирана Эбрахим Раиси по телефону обсудили вопросы, связанные с деятельностью региональной площадки "три плюс три". Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"Собеседники обсудили вопросы, связанные с темами повестки дня армяно-иранских отношений. Была упомянута реализация двусторонних соглашений. Стороны обменялись мнениями о региональной площадке "три плюс три", они сочли встречу, состоявшуюся в Тегеране, полезной", - говорится в сообщении.

С инициативой шестистороннего формата сотрудничества по Южному Кавказу выступили в конце 2020 года лидеры Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган, позднее формат получил название "три плюс три". Россия и Иран приветствовали эту идею, Армения также присоединилась к участию в формате. Грузия заявила, что не планирует участвовать в инициативе. 10 декабря 2021 года в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран.