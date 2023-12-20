Израиль сообщил об ударах по командному центру "Хезболлах" в Ливане

Также израильские солдаты открыли огонь по "нескольким террористам, приближавшимся со стороны Ливана" к границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 20 декабря. /ТАСС/. Истребители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удары по оперативному командному центру шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители ЦАХАЛ нанесли удар по оперативному командному центру "Хезболлах" в Ливане", - говорится в заявлении.

Кроме того, "солдаты ЦАХАЛ идентифицировали несколько террористов, приближавшихся со стороны Ливана к заграждению вдоль границы в районе Метулы", продолжили в пресс-службе. "Солдаты открыли по ним огонь, были зафиксированы попадания", - добавили военные.