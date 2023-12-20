Шор попросил парламент Молдавии об участии в слушаниях по делу о краже $1 млрд

Оппозиционер также обвинил власти страны в покрывательстве чиновников

КИШИНЕВ, 20 декабря. /ТАСС/. Молдавский оппозиционер Илан Шор, оказавшийся в центре скандала вокруг кражи $1 млрд из банков, попросит парламент дать ему слово на предстоящих 21 декабря слушаниях по этому делу.

"Я единственный человек, которого надо слушать, так как я единственный знаю до конца, как это происходило, но они меня они не приглашают. Именно поэтому именно сегодня я официально обратился с запросом пригласить меня на слушание. Задайте мне любые вопросы, я предоставлю вам документальные доказательства", - сказал Шор в ходе прямой трансляции на своей странице в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он обвинил власти страны в покрывательстве чиновников. "В краже миллиарда виноваты чиновники из правительства и парламента, которые в тот момент одобряли выделение $1 млрд из казны. Ведь это решение было одобрено в правительстве, членом которого была [нынешний президент] Майя Санду. Никто из них не был привлечен к уголовной ответственности", - отметил Шор. Он проинформировал, что намерен отстаивать свои права в международных инстанциях.

Кража миллиарда

Коррупционный скандал, связанный с выводом $1 млрд из банков Молдавии, разгорелся в 2015 году. Он спровоцировал акции протеста, падение двух правительств и правящей коалиции проевропейских партий, которая пользовалась поддержкой США и ЕС.

В отчете детективного агентства Kroll ("Кролл"), которое по просьбе правительства Молдавии провело расследование хищения, говорится, что деньги были выведены через Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, контролировавшиеся Шором, осужденным по этому делу в 2017 году.

Позже правящая Молдавией Партия действия и солидарности представила отчет, согласно которому, хищение было спланировано преступной организацией, которую возглавлял лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк, Шор и банкир Вячеслав Платон. Все они покинули страну.

Шор в среду также обратился к правительству с предложением переуступить ему задолженность, сформировавшуюся после погашения ущерба, чтобы его адвокаты могли найти винновых и требовать с них возмещение ущерба.