В Сербии сторонники оппозиции потребовали аннулировать результаты выборов

Один из лидеров оппозиции Мирослав Алексич отметил, что этим вопросом займутся юристы

БЕЛГРАД, 21 декабря. /ТАСС/. Один из лидеров прозападной оппозиции Мирослав Алексич заявил в ходе протеста у стен Республиканской избирательной комиссии (РИК), что он и его сторонники будут добиваться отмены результатов выборов в Сербии.

"Наши юристы, которые находятся в этих органах по осуществлению выборов, прежде всего в Республиканской избирательной комиссии, будут требовать отмены выборов на всех уровнях, то есть во всей Республике Сербия", - заявил Алексич перед протестующими.

Ранее в среду корреспондент ТАСС сообщил о том, что сторонники оппозиционного блока "Сербия против насилия", которые вечером 18 декабря провели первый митинг у здания РИК в центре Белграда, в третий раз начали протестную акцию у стен избиркома. В ходе нее сотрудники полиции перекрыли движение на центральной столичной улице Краля Милана. Протестующие, которые располагались на проезжей части перед главным входом в здание избирательной комиссии, выкрикивали антиправительственные лозунги, использовали громкоговорители, свистки и дудки.

18 декабря митингующие забросали главный вход в здание избиркома яйцами, помидорами, банками пива, использовали петарды. Кроме того, участники акции не позволили покинуть его членам комиссии после одного из заседаний, также закидав их мусором. Премьер-министр Сербии Ана Брнабич сообщила, что собравшиеся у РИК напали на директора Республиканского статистического управления Миладина Ковачевича и повалили его на землю. Глава кабинета министров отдельно указывала на то, что оппозиция на протяжении всей своей кампании не только планировала проведение протестов, но и готовила переворот в Белграде.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на фоне событий в сербской столице подчеркивала, что "на Балканах применяются сценарии "майданного" продавливания западной воли".