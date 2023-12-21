Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами МИД Британии, Франции и ФРГ

Госсекретарь США также осудил нападения хуситов на торговые суда в Красном море и призвал партнеров к сотрудничеству для обеспечения безопасности

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию на Ближнем Востоке с главами внешнеполитических ведомств Франции, Германии и Великобритании. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как отмечается в документе, Блинкен во время телефонного разговора с главами МИД Франции Катрин Колонна, Германии Анналеной Бербок и Великобритании Дэвидом Кэмероном "подчеркнул необходимость как можно скорее удовлетворить гуманитарные потребности в секторе Газа, свести к минимуму число жертв среди мирного населения и предотвратить разрастание конфликта". Он "подчеркнул приверженность США созданию независимого палестинского государства".

"Госсекретарь также осудил нападения хуситов на торговые суда в Красном море и призвал партнеров к сотрудничеству для обеспечения безопасности на море", - отмечается в документе. Кроме того, главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы оказания поддержки Украине в предстоящем году.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.