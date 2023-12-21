Министры обороны Кипра и США обсудили ситуацию на Украине и Ближнем Востоке

В ходе телефонного разговора Михалис Йоргаллас также пригласил Ллойда Остина посетить республику

НИКОСИЯ, 21 декабря. /ТАСС/. Главы Минобороны США и Кипра Ллойд Остин и Михалис Йоргаллас обсудили в телефонном разговоре ситуацию на Украине и Ближнем Востоке. Об этом сообщило кипрское военное ведомство.

Остин, в частности, поблагодарил своего коллегу за "тесное сотрудничество между двумя странами, позволяющее США беспрепятственно выполнять свои миссии".

"Министры обсудили ситуацию на Украине и в секторе Газа", - отмечается в заявлении кипрского министерства обороны. Из него также следует, что глава Пентагона "приветствовал твердую позицию Республики Кипр по украинскому вопросу и высоко оценил важную вспомогательную роль Кипра в обеспечении потока гуманитарной помощи в сектор Газа и Израиль".

Остин и Йоргаллас, согласно заявлению, "выразили удовлетворение постоянно растущим двусторонним сотрудничеством в сфере обороны". Йоргаллас передал своему американскому коллеге приглашение посетить Кипр с визитом, и Остин его принял.

Кипрские власти в последнее время активно расширяют военное сотрудничество с США. В порты Кипра периодически заходят американские военные корабли. В Вашингтоне обращают внимание на растущее партнерство с Никосией в области морской безопасности, борьбы с терроризмом и реагирования на стихийные бедствия и чрезвычайные ситуации, а также в сфере кибербезопасности. Осенью 2022 года Вашингтон объявил о полном снятии эмбарго на поставки вооружений на Кипр, которое ввел в 1987 году с целью поддержки процесса урегулирования на острове с перспективами объединения его греческой и турецкой частей.