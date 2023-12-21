Лидер демократов в Сенате опасается, что Трамп помешает договориться по помощи Киеву

Чак Шумер считает, что экс-президент США может оказать влияние на республиканцев

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) опасается, что бывший американский президент Дональд Трамп может помешать достижению договоренностей относительно выделения помощи Украине и ужесточения контроля на южной границе США.

В интервью газете Politico, которое было опубликовано в среду, Шумер выразил мнение, что пять сенаторов-республиканцев при любом развитии событий поддержат запрос вашингтонской администрации на выделение дополнительных средств, в том числе на нужды Киева. По мнению Шумера, 15 сенаторов-республиканцев в любом случае выступят против запроса, а на остальных может повлиять Трамп.

"Он является огромной политической силой в [Республиканской] партии", - отметил лидер демократического большинства. "И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже если Дональд Трамп выступит с мерзкими, злобными нападками в отношении них?" - добавил Шумер. В публикации говорится, что несколько консервативно настроенных республиканцев в Сенате "уже согласны с Трампом и выступают против дальнейшей помощи Украине".

Демократ констатировал, что в ходе консультаций по этому вопросу законодатели от обеих партий пока не достигли окончательных договоренностей. Во вторник Шумер и лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл (от штата Кентукки) опубликовали совместное заявление. Как в нем отмечается, законодатели рассчитывают в начале 2024 года достичь договоренностей, которые позволят принять меры по выделению помощи Украине и ужесточению контроля на южной американской границе.

Споры в Конгрессе

Вашингтонская администрация направила в октябре в Конгресс запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом-демократом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Некоторые республиканцы в Палате представителей и Сенате в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) предупредил несколько раз о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США. В аналогичном ключе высказывался и Макконнелл.

6 декабря законопроект о новой крупной помощи Украине и Израилю, а также противодействии России и Китаю в АТР не прошел процедурное голосование в Сенате, хотя Байден в специальном обращении призвал законодателей утвердить эти расходы до ухода на рождественские каникулы. Тем не менее контролирующие верхнюю палату Конгресса демократы сохранили возможность вновь внести этот законопроект на рассмотрение.