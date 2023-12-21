Индия получила заявку Франции на поставку морской версии истребителей Rafale

В июле Дели одобрил закупку этих самолетов, они показали лучшие результаты на демонстрационных испытаниях в штате Гоа

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 декабря. /ТАСС/. Министерство обороны Индии получило заявку Франции на поставку 26 истребителей Rafale Marine производства компании Dassault Aviation для первого авианосца индийской постройки Vikrant. Об этом сообщает газета The Times of India.

По ее данным, заявка стала ответом на отправленный в октябре индийский запрос Парижу с просьбой подтвердить намерение поставить партию Rafale Marine. В июле Индия одобрила закупку этих французских истребителей, которые показали лучшие результаты на демонстрационных испытаниях, состоявшихся в этом году на береговом полигоне в индийском штате Гоа. В них также участвовал истребитель Super Hornet производства Boeing.

Rafale Marine развернуты на французском атомном авианосце Charles de Gaulle, истребители Super Hornet состоят на вооружении авианосца ВМС США Ronald Reagan и других авианосцев типа Nimitz. В настоящее время ВМС Индии эксплуатируют российские истребители МиГ-29К корабельного базирования, которыми оснащен авианосец Vikramaditya.

В сентябре 2016 года Индия и Франция подписали контракт на поставку 36 истребителей наземного базирования Rafale на общую сумму около $8,8 млрд. К концу 2022 года все истребители поступили на вооружение индийских ВВС.