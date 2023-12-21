Парламент Казахстана принял закон о добровольной дактилоскопической регистрации

Законодательно также ужесточат требования к получению иностранцами индивидуального идентификационного номера, необходимого для открытия банковского счета

АСТАНА, 21 декабря. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата) парламента Казахстана одобрил закон о поправках в законодательство, касающихся введения добровольной дактилоскопической регистрации граждан республики с 1 января 2024 года. Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.

Ранее в Казахстане планировали с 2024 года ввести обязательную дактилоскопическую регистрацию граждан, обратившихся для получения паспорта или удостоверения личности. Позже эту норму решили пересмотреть и сделать дактилоскопию добровольной.

"Законом вводится добровольная дактилоскопическая регистрация для граждан Казахстана только с их согласия. Обязательная дактилоскопическая регистрация для гражданин Казахстана сохраняется только в случаях получения удостоверения личности моряка", - говорится в заключении комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената. При этом для иностранцев и лиц без гражданства, достигших 16-летнего возраста, вводится обязательная дактилоскопическая регистрация при получении документов. Планируется, что нормы, касающиеся дактилоскопической регистрации, вступят в действие с 1 января 2024 года.

Кроме того, законодательно ужесточат требования к получению иностранцами индивидуального идентификационного номера (ИИН), необходимого для открытия банковского счета. "Для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрирующие органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли это сделать по месту фактического нахождения на основании выданной другим лицам доверенности", - отмечается в заключении комитета Сената.

ИИН в Казахстане представляет собой уникальную комбинацию из 12 цифр, генерируется для физического лица при первичной регистрации в информационно-производственной системе изготовления документов. Иностранным гражданам нужно получить ИИН для открытия счета в казахстанских банках, приобретения недвижимости и транспорта в Казахстане, ведения предпринимательской деятельности.

После принятия парламентом поправки в законодательство, касающиеся дактилоскопической регистрации, документ поступит на подпись президенту Казахстана.