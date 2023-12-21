Армия Израиля заявила о нанесении новых ударов по Ливану в ответ на обстрелы

По данным армейской пресс-службы, ранее после воздушной тревоги в нескольких северных районах страны зафиксировали запуск снарядов со стороны Ливана

ТЕЛЬ-АВИВ, 21 декабря. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по территории Ливана, в том числе по объектам шиитской организации "Хезболлах", в ответ на обстрелы приграничных районов. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ночью и сегодня утром (в четверг) истребитель и летательный аппарат Армии обороны Израиля нанесли удары по террористической инфраструктуре "Хезболлах" и пусковой установке, которая использовалась вчера для ведения огня по Израилю. Артиллерия Армии обороны Израиля также нанесла удары по Ливану", - говорится в сообщении.

Помимо этого, сообщили в армии, накануне вечером после воздушной тревоги в нескольких северных районах страны был зафиксирован запуск снарядов со стороны Ливана. В ответ израильская артиллерия нанесла удар по источнику огня, указали в пресс-службе.