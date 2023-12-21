Бойцы "Хезболлах" обстреляли из минометов город Кирьят-Шмона на севере Израиля

Они "не потерпят вражеских посягательств на мирные города и села", утверждается в заявлении военно-информационной службы организации

БЕЙРУТ, 21 декабря. /ТАСС/. Отряды вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" подвергли обстрелу из минометов израильский город Кирьят-Шмона, расположенный в 2,5 км от границы с Ливаном. Об этом говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале военно-информационной службы "Хезболлах".

Операция была проведена в ответ на израильские атаки на южноливанские населенные пункты.

"Исламское сопротивление заявляет, что не потерпит вражеских посягательств на мирные города и села и не допустит причинения какого-либо вреда гражданскому населению", - подчеркивается в тексте. В нем отмечается, что шиитские бойцы нанесли по Кирьят-Шмоне удары из реактивных систем залпового огня.

Отряды "Хезболлах" выпустили также зажигательные снаряды по израильскому району Биранит "в ответ на пожары, которые вспыхнули в лесном массиве Хорш-эр-Рахеб после обстрела израильской артиллерией".

Ранее телеканал Al Jadeed сообщил о налете израильских ВВС на поселок Марун-эр-Рас. В результате был разрушен один из жилых домов, погибла женщина, есть несколько раненых.

По данным МВД республики, в результате израильских ударов на юге Ливана с 8 октября погибли 162 человека, в том числе 114 членов "Хезболлах", 16 боевиков из формирований палестинского движения ХАМАС и группировки "Исламский джихад", ливанский военнослужащий, 2 активиста из местных партий, 29 гражданских лиц.