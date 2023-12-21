СМИ: парламент Эстонии отказался от расследования связей мужа премьера с РФ

Депутаты проголосовали против создания специальной комиссии

ВИЛЬНЮС, 21 декабря. /ТАСС/. Парламент Эстонии не поддержал предложение о создании специальной комиссии, которая занялась бы расследованием связей с Россией бизнеса, принадлежащего мужу премьер-министра республики Каи Каллас Арво Халлику. Об этом сообщил портал гостелерадио балтийской республики ERR.

С подобным предложением, поясняет портал, выступила оппозиционная партия "Отечество", которая намеревалась выяснить, была ли Каллас в курсе, что бизнес ее мужа связан с РФ, и не противоречит ли эта деятельность введенным против России санкциям. Однако большинство депутатов парламента проголосовало против этой инициативы.

Ранее в балтийской республике произошел политический скандал, связанный с компаниями мужа Каллас Stark Logistics и Stark Warehousing, которые продолжали предоставлять транспортные и складские услуги в России после начала ее спецоперации на Украине, при этом сама эстонский премьер считается одним из самых ярых сторонников Киева среди лидеров стран Евросоюза. В ходе слушаний в парламенте выяснилось, что Каллас предоставила холдинговой компании мужа Novaria Consult два займа на финансирование деятельности данных предприятий общей суммой в размере €370 тыс. Выступая перед журналистами, она извинилась за бизнес компаний ее мужа в России, но отказалась уходить в отставку. Эстонский премьер пояснила, что накопления, из которых Халлику были выданы займы, сформировались до начала карьеры Каллас в политике.