Эрдоган направил сиротам в Газе средства от иска против бывшего лидера оппозиции

Иск против Кемаля Кылычдароглу президент Турции подал в связи с оскорбительными высказывания в свой адрес лидера оппозиции в парламенте в январе 2021 года

СТАМБУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожертвовал детям-сиротам Газы 65 тыс. турецких лир ($2 230), которые он получил по решению суда в качестве компенсации морального ущерба по итогам рассмотрения иска против бывшего лидера основной оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу. Об этом сообщил адвокат Эрдогана Хюсейн Айдын в соцсети X (ранее Twitter).

"Рассмотрение иска о компенсации морального ущерба, поданного от имени нашего президента против Кемаля Кылычдароглу, завершено, по нему принято окончательное решение. 65 тыс. турецких лир, полученные по решению суда, с согласия президента направлены Турецкому обществу Красного Полумесяца с целью их использования на нужды детей-сирот сектора Газа", - говорится в сообщении.

Иск против Кылычдароглу Эрдоган подал в связи с оскорбительными высказывания в свой адрес лидера оппозиции в парламенте в январе 2021 года. Его рассматривал 3-й суд по гражданским искам Анкары.

Президент Турции ранее неоднократно подавал в суд на Кылычдароглу, выигрывал иски, а полученные от них средства направлял на благотворительность.