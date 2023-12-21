Минобороны Украины подтвердило, что дети главы ведомства живут в США

По данным министерства, при этом они имеют только украинское гражданство

МОСКВА, 21 декабря. /ТАСС/. Трое детей министра обороны Украины Рустема Умерова в настоящее время проживают в США, но имеют только украинское гражданство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее в украинских СМИ, которые ознакомились с поданной Умеровым декларацией за 2022 год, появилась информация о том, что его дети якобы получили гражданство США и находятся за границей. В то же время в интервью газете Bild украинский министр обороны сообщал, что Киев намеревается в 2024 году привлечь к военной службе граждан страны, которые уехали за рубеж, что вкупе с сообщениями о его детях вызвало критические замечания среди украинских пользователей соцсетей.

"Дети министра (сын - 10 лет, дочери - 8 и 2 года) являются гражданами только Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова нет. Украинские паспорта, выданные им после окончания срока действия предыдущих, они получили в посольстве Украины в США. Именно поэтому в декларации, на которую ссылаются СМИ, было указано место выдачи документов - США", - говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны Украины.

Ведомство также утверждает, что члены семьи Умерова еще в 2016 году были вынуждены уехать за границу после "покушений и угроз" из-за его деятельности, связанной с притязаниями Киева на Крым, вошедший в состав России по итогам референдума в 2014 году.

В начале сентября на фоне многочисленных коррупционных скандалов в Министерстве обороны Украины был отправлен в отставку глава ведомства Алексей Резников. На его место назначили Умерова, который до этого руководил Фондом государственного имущества Украины. Умеров стал уже четвертым министром обороны при каденции президента Владимира Зеленского.