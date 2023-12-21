Министр обороны Южной Кореи подтвердил, что КНДР поддерживает связь со спутником

Син Вон Сик сомневается, что "Маллигён-1" приступил к штатному выполнению разведывательных задач в начале декабря

СЕУЛ, 21 декабря. /ТАСС/. КНДР поддерживает связь с первым разведывательным спутником "Маллигён-1", который был запущен 21 ноября. Об этом, как сообщило агентство Yonhap, заявил министр обороны Республики Корея Син Вон Сик.

"Связь осуществляется", - сказал он. При этом Син Вон Сик выразил сомнения в том, что спутник приступил к штатному выполнению разведывательных задач в начале декабря. "Выполнение задач разведывательных спутников даже в случае Республики Корея и США, у которых есть продвинутые технологии, возможно через 5-6 месяцев [после пуска]", - пояснил министр.

Он назвал информацию о том, что КНДР начала штатную эксплуатацию спустя примерно 10 дней, большим преувеличением.

Син Вон Сик повторил оценки, что спутник КНДР вряд ли может различать объекты величиной менее 1 м. По его словам, на аппаратах при предыдущих запусках была установлена коммерческая камера производства японской компании Nikon.

"Ни мы, ни США не публикуют фотографии. Нет таких стран", - прокомментировал министр то обстоятельство, что КНДР не обнародовала полученные фотографии.

21 ноября КНДР запустила свой первый разведывательный спутник "Маллигён-1". 2 декабря к работе приступило управление по эксплуатации разведывательного спутника КНДР. Агентство ЦТАК сообщало, что "Маллигён-1" начнет полноценно выполнять свою задачу примерно 1 декабря. В рамках тестовой эксплуатации спутник передал снимки Белого дома, Пентагона, а также ряда военных объектов на территории США, Республики Корея и Японии.