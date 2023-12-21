Беспилотник "Хезболлах" атаковал армейскую казарму на севере Израиля

Как сообщила радиостанция Sham FM, израильские средства ПВО открыли огонь по воздушной цели

БЕЙРУТ, 21 декабря. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" использовали беспилотный летательный аппарат для нанесения удара по казарме израильских военнослужащих в пограничном районе Довив. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По ее информации, израильские средства ПВО открыли огонь по воздушной цели.

Ранее шиитские бойцы выпустили противотанковые управляемые ракеты по патрулю израильских войск возле поселения Авивим, в результате получили ранения по меньшей мере трое солдат. Также поступили сообщения о сильном взрыве в Цфате, где расположен штаб 91-й механизированной дивизии израильской армии. Бойцы "Хезболлах" наносили 23 ноября удары ракетами большого калибра по этой военной базе, расположенной в 30 км от границы.

Как передал телеканал Al Jadeed, израильские ВВС атаковали ночью лагерь шиитских формирований в районе Буслая в 25 км от границы. По его сведениям, обстрел военного объекта в Цфате стал ответом на израильский рейд вглубь Южного Ливана. Со стороны командования израильской армии информации об атаках в Авивиме, Довиве и Цфате не поступало.

Ранее агентство Al Wataniya сообщило, что израильская артиллерия открыла огонь по окрестностям ряда населенных пунктов, включая Аит-эш-Шааб, Айтрун и Марун-эр-Рас. По ним было выпущено свыше 180 снарядов. По данным агентства, погибла 80-летняя женщина, несколько раненых доставлены в больницу.