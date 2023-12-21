Дипломат ОАЭ заявила, что США не устроила идея о мониторинге ООН помощи Газе

Шахад Матар не раскрыла, чего именно добивается Вашингтон

ООН, 21 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты в Совете Безопасности (СБ) ООН ведут переговоры об изменении четвертого пункта проекта резолюции арабских стран по Газе, предлагающего создание под эгидой всемирной организации механизма проверки гуманитарных грузов. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь постоянного представительства ОАЭ при ООН Шахад Матар, чья страна является одним из авторов документа.

Четвертый пункт резолюции предусматривает создание "мониторингового механизма" гуманитарных поставок, который будет находиться в ведении генерального секретаря ООН. В настоящее время проверкой всех грузов, следующих в сектор Газа, занимается Израиль.

"Сейчас мы с ними обсуждаем четвертый пункт, именно о нем идет речь", - сказала Шахад Матар. При этом она не раскрыла, чего именно добивается Вашингтон.

Матар выразила надежду, что голосование по проекту резолюции состоится до конца дня.

Цель - оказание помощи

Документ, авторами которого выступили ОАЭ, Египет и Палестина, состоит из 16 пунктов и призван содействовать доставке гуманитарной помощи в сектор Газа. В проекте резолюции, в частности, содержится требование упростить прохождение грузов через контрольно-пропускные пункты, улучшить снабжение сектора топливом "на уровне, достаточном для удовлетворения имеющихся нужд", обеспечить защиту объектов и сотрудников ООН, а также людей, связанных с оказанием гуманитарной помощи.

В центре внимания авторов документа - механизм проверки гуманитарной помощи, к разработке которого предлагается привлечь ООН. Предполагается, что структура будет находиться непосредственно в ведении генсека всемирной организации и использоваться для "эксклюзивного мониторинга всех грузов, которые поступают в Газу по сухопутным, морским или воздушным маршрутам" от государств, "которые не являются сторонами конфликта". ООН при этом будет уведомлять Израиль и Палестину о гуманитарном характере поставок. Предполагается, что этот механизм будет действовать на протяжении года, согласно резолюции, его функционирование может быть "автоматически продлено еще на один год, если генеральный секретарь направит соответствующий запрос в Совет Безопасности".

Помимо этого, документ призывает все стороны использовать механизмы деконфликтации для защиты гуманитарных объектов в секторе Газа. Также проект резолюции "резко осуждает любые нарушения гуманитарного права, включая неизбирательные атаки на гражданское население и объекты, насилие в отношении гражданского населения, а также террористические акты", но не упоминает в этом контексте радикальное палестинское движение ХАМАС.