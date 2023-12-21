Япония может начать экспорт в Британию артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм

По данным газеты Financial Times, Токио планирует объявить о смягчении действующих правил экспорта оружия

ЛОНДОН, 21 декабря. /ТАСС/. Япония может начать поставки в Великобританию артиллерийских боеприпасов, изменив правила экспорта вооружений. Как сообщает газета Financial Times, снаряды калибра 155 мм, которые производятся в Японии по лицензии британской BAE Systems, могут помочь решить вопрос нехватки боеприпасов в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

По словам двух знакомых с ситуацией источников, речь не идет об оказании Японией прямой помощи Украине. Однако восполнение истощенных запасов оружия и боеприпасов на британских складах даст Лондону больше возможностей продолжать оказание помощи Киеву.

Газета пишет, что правительство Японии планирует в пятницу объявить о смягчении действующих правил экспорта оружия. По данным американских СМИ, этот шаг позволит в первую очередь нарастить поставки в США боеприпасов для зенитных ракетных комплексов Patriot, а Вашингтон сможет направить больше новейших средств ПВО Украине.

Газета The Washington Post сообщала, что США могут получить от японских союзников несколько десятков ракет-перехватчиков. В публикации не уточнялось, о каком именно увеличении объемов поставок средств ПВО на Украину Вашингтоном в этом случае будет идти речь. Financial Times при этом не указывает, на какое количество японских снарядов может рассчитывать Лондон.