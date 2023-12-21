СМИ: встреча по "формуле мира" в Давосе не приведет к миру на Украине

По мнению издания Die Weltwoche, "проблема заключается в том, что министр иностранных дел Швейцарии, его украинский коллега и приглашенные страны, как и на подобных безуспешных консультациях в прошлом, будут вести разговор не с русскими, а о русских"

ЖЕНЕВА, 21 декабря. /ТАСС/. Намеченная на 14 января в Давосе в Швейцарии встреча по так называемой формуле мира президента Украины Владимира Зеленского не приблизит мир в этой стране, а приведет лишь к ухудшению отношений между Швейцарией и Россией. Об этом пишет швейцарский консервативный еженедельник Die Weltwoche.

Издание напомнило, что Россия "категорически отвергает" эту форму, что "не удивительно", так как "данное предложение равносильно полной капитуляции". "Не нужно быть провидцем: в Давосе не удастся ни разрешить конфликт, ни приблизить конец кровопролития", - говорится в статье. "Однако данная встреча будет иметь последствия для Швейцарии. Отношения с Россией из-за этого псевдодипломатического маневра станут еще хуже", - прогнозирует Die Weltwoche.

В статье отмечается, что о предстоящей в Давосе встрече по Украине сначала сообщил Зеленский, а глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис "был только рад подхватить эту тему". По мнению издания, "проблема заключается в том, что министр иностранных дел Швейцарии, его украинский коллега и приглашенные страны, как и на подобных безуспешных консультациях в прошлом, будут вести разговор не с русскими, а о русских", поскольку участие России не предусмотрено.

Die Weltwoche приводит мнение посла России в Швейцарии Сергея Гармонина о встрече 14 января в Давосе. "Расцениваем данные "переговоры" как ничтожные и не имеющие какой-либо добавленной стоимости. Мира они не приблизят", - отметил он. Посол напомнил, что вести переговоры с российским руководством "запретил себе сам киевским режим" после подписания Зеленским 4 октября 2022 года соответствующего указа. "Так что на содержательное обсуждение его "мирных инициатив" в Давосе рассчитывать не приходится", - констатировал Гармонин.

Провальная инициатива

Еженедельник подчеркивает, что поддержка официальной Швейцарией намерений Зеленского "вызывает у российской стороны раздражение и разочарование". Российский посол заявил изданию: "Мы удивлены, что швейцарская дипломатия решила активно подключиться к этой заведомо обреченной на провал сугубо односторонней и оторванной от реальности инициативе". "Если в Берне так видят "посредничество" и "нейтралитет", то у нас действительно кардинально расходятся взгляды о том, что означают эти слова", - сказал Гармонин. "Сегодня едва ли можно надеяться на потепление двусторонних отношений, поскольку Швейцария присоединилась ко всем пакетам нелегитимных антироссийских санкций, активно участвует в консультациях по организации трибунала против России", - отметил он, напомнив, что в швейцарском парламенте обсуждаются сразу несколько вариантов помощи Киеву, включая военную.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.