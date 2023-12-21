В Эль-Ариш 340 самолетов и 4 корабля доставили гуманитарную помощь жителям Газы

Губернатор провинции Северный Синай Мухаммед Шуша отметил, что в акватории порта города стоят два плавучих госпиталя, пришедших из Франции и Италии

КАИР, 21 декабря. /ТАСС/. 340 грузовых самолетов и 4 корабля доставили в город Эль-Ариш, расположенный на Синайском полуострове, гуманитарную помощь для населения сектора Газа. Об этом сообщил губернатор провинции Северный Синай Мухаммед Шуша.

Кроме того, по словам губернатора, которые привел новостной портал Al-Youm as-Sabia, в акватории порта Эль-Ариша стоят два плавучих госпиталя, пришедших из Франции и Италии. Он добавил, что несколько часов назад два пациента с французского судна были доставлены вертолетом в больницу одного из пригородов египетской столицы Каира - Маади, где они завершат курс лечения.

Как сообщил Шуша, на египетскую территорию из Газы через КПП "Рафах" было доставлено 777 человек, получивших ранения при израильских бомбардировках сектора, и тяжело больных пациентов. Почти половина из них были переведены в медицинские учреждения, расположенные за пределами Синая.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и взятием заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в секторе Газа. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.