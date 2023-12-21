Министр высшего образования Франции подала в отставку из-за несогласия с актом о миграции

Президент страны Эмманюэль Макрон отклонил ее прошение

ПАРИЖ, 21 декабря. /ТАСС/. Министр высшего образования и исследований Франции Сильви Ретайо подала в отставку в знак несогласия с новым законом о миграции, однако президент республики Эмманюэль Макрон отклонил ее прошение. Об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник в правительстве.

Глава ведомства выступила, в частности, против вменения в обязанность иностранным студентам из государств, не входящих в Евросоюз, вносить гарантийный депозит, который будет возвращен только при условии отъезда на родину после завершения обучения. Макрон заверил Ретайо, что эта мера будет пересмотрена.

Министр, считающая предлагаемую меру дискриминационной, отказалась тем не менее принять участие в торжественном ужине, организованном премьер-министром Франции Элизабет Борн по случаю рождественских праздников.

Ранее глава государства принял отставку министра здравоохранения республики Орельена Руссо, также недовольного новым законом.

Во Франции по состоянию на 2023 год проходят обучение более 400 тыс. иностранных учащихся.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) республики 19 декабря приняло закон об упорядочении миграции и улучшения интеграции иностранцев. Этот акт, который поддержали 349 депутатов при 186 голосовавших против, усложняет процедуру воссоединения семей, ужесточает условия получения государственной социальной помощи, а также предусматривает ежегодные миграционные квоты.