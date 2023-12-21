Белый дом заявил, что Израиль осознает необходимость снижения интенсивности боев в Газе

Властям еврейского государства принимать решение о сроках, когда это произойдет, отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 21 декабря. /ТАСС/. Власти Израиля понимают необходимость снижения интенсивности боев в секторе Газе, им принимать решение о сроках, когда это произойдет. С таким заявлением выступил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Израильтяне заявляют, что они осознают необходимость перехода к другой фазе боев", - сказал Кирби, подчеркнув, что смена целей и достижение этих целей иными методами "является стандартной практикой при проведении военных операций".

"Они понимают и сами говорят, что осознают, что им придется перейти от операций высокого уровня интенсивности, проводимых на данный момент, к чему-то менее интенсивному. Им решать, когда это произойдет", - отметил представитель Белого дома.