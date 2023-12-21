Мозамбик заявил о восстановлении безопасности в провинции Кабу-Делгаду

Командующий мозамбикской армией генерал-майор Тиагу Нампеле подчеркнул, что регион зачистили от террористов примерно на 90%

ХАРАРЕ, 21 декабря. /ТАСС/. Безопасность в провинции Кабу-Делгаду на северо-востоке Мозамбика восстановлена на 90% после нескольких лет нестабильности. В регионе сложилась благоприятная обстановка для возвращения туда частных инвесторов, включая французского энергетического гиганта TotalEnergies, заявил командующий мозамбикской армией генерал-майор Тиагу Нампеле.

"По моим данным, в настоящее время мы зачистили провинцию примерно на 90%", - цитирует агентство Lusa Нампеле. Он сказал, что раньше террористы орудовали в районах Палма, Нангаде, Кисанга, Макомиа, Муидумбе и Мосимбоа да Прая, но теперь мозамбикская армия загнала их в отдаленный уголок провинции.

"Наши бойцы полностью гарантируют безопасность для тех компаний, которые захотят вернуться, - отметил Нампеле. - Теперь мы готовимся развернуть наши части вдоль океанского побережья, потому что уверены, что террористы получают подкрепления и оружие именно с этой стороны".

Ранее в октябре правительство Мозамбика прогнозировало трехкратное увеличение прямых иностранных инвестиций в страну в 2024 году за счет возобновления французской нефтегазовой компанией TotalEnergies проекта по производству СПГ Area 1 Mozambique LNG в Кабу-Делгаду. Этот проект стоимостью $23 млрд считается крупнейшим в энергетической отрасли на юге Африки. В декабре 2020 года террористы попытались атаковать населенные пункты вблизи строительной площадки завода по производству СПГ, но мозамбикская армия отбила нападение. После серии подобных инцидентов международные энергетические компании, в том числе TotalEnergies, приостановили работы в том районе.

В Кабу-Делгаду уже несколько лет действуют террористические группировки "Ансар ас-Сунна" и ISCAP (подразделение "Исламского государства", запрещенного в России), которые добиваются создания на территории Мозамбика исламистского государства. С 2017 года на севере этой страны от рук террористов, по данным ООН, погибли более 3 тыс. человек, 900 тыс. стали беженцами