Посла Мали вызвали в алжирский МИД для разъяснения позиции по туарегам

Глава внешнеполитического ведомства Алжира Ахмед Аттаф подчеркнул, что достигнуть мира и стабильности можно только путем переговоров

НАЙРОБИ, 21 декабря. /ТАСС/. Посол Мали в Алжире Махамане Амаду Майгу был вызван в алжирский МИД в ответ на аналогичный жест малийского министерства из-за контактов Алжира и туарегов. Об этом сообщает портал MaliWeb.

Как сообщает портал, глава МИД Алжира Ахмед Аттаф напомнил, что "исторически весь вклад Алжира в содействие миру, безопасности и стабильности в Мали всегда основывался на трех кардинальных принципах, от которых он никогда не отступал и от которых не будет отклоняться". В заявлении Министерства иностранных дел Алжира отмечается "непоколебимая приверженность территориальной целостности, суверенитету и национальному единству Мали", а также "глубокая убежденность в том, что мирный путь, исключающий все другие, является единственным, способным гарантировать мир, безопасность и стабильность в Мали необратимым и прочным образом".

В МИД Алжира также призвали "все малийские стороны возобновить свою приверженность осуществлению соглашения о мире и примирении", чтобы прийти к прочному миру и стабильности. Послу Мали было заявлено, что недавние встречи с лидерами движений, подписавших соглашение, не противоречат договоренностям. В этом контексте Аттаф выразил надежду, что "правительство Мали в соответствии с выражением своей приверженности осуществлению этого соглашения присоединится к усилиям, предпринимаемым в настоящее время Алжиром с целью придать ему новый импульс".

Ранее глава МИД Мали Абдулайе Диоп вызвал посла Алжира и выразил ему протест из-за встреч властей республики с представителями террористических формирований. Мали классифицирует подобные действия как "недружественные" и "вмешательство во внутренние дела государства". Такая реакция была вызвана консультациями руководства Алжира с представителями повстанческих группировок туарегов, которые подписали в мае 2015 года соглашение о мире и примирении с правительством Мали, но впоследствии "присоединились к лагерю террористов". Эти переговоры состоялись без уведомления малийских властей. Глава МИД Мали призвал алжирскую сторону впредь проводить консультации исключительно с официальными властями Мали в качестве способа межгосударственных обменов.

В 2015 году в Алжире по итогам переговоров между повстанцами-туарегами и властями Мали было подписано соглашение. Оно положило конец боевым действиям на севере и востоке республики, где проживают туареги. Договоренности предусматривают расширение автономии северных и восточных регионов, а также интеграцию повстанцев в Вооруженные силы Мали. В декабре 2022 года часть вооруженных группировок туарегов объявила о приостановке своего участия в реализации Алжирского соглашения, обвинив власти Мали в отсутствии политической воли в его выполнении.