Экс-премьер Украины Тимошенко обжалует в суде легализацию марихуаны

По мнению политика, "за крупные, невероятные взятки в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями"

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко обжалует в Конституционном суде принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса (марихуаны). По ее словам, действующая власть хочет запустить через Украину крупный наркотрафик.

"Мы будем обращаться в Конституционный суд. И когда придет нормальный Конституционный суд и, надеюсь, нормальная власть, Украина весь этот мусор отменит", - цитирует ее пресс-служба партии "Батькивщина".

Тимошенко напомнила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности, для онкобольных и пациентов с эпилепсией, разрешено в стране уже давно и не требует принятия дополнительных законов. По ее словам, "дело не в лечении, а в том, что за крупные, невероятные взятки в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями и открывается мощный наркотрафик через Украину".

В четверг Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса. Он был зарегистрирован в парламенте еще в июне 2021 года. За легализацию марихуаны выступал президент страны Владимир Зеленский. 12 июля того же года он просил парламент рассмотреть документ в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование. 28 июня этого года Зеленский вновь призвал депутатов легализовать лекарства на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны. 13 июля Рада поддержала законопроект в первом чтении. Как заявляла депутат Ольга Стефанишина, которая в 2021 году стала инициатором законопроекта, минимум 6 млн украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в лечении препаратами на основе каннабиса.

Ранее в МИД РФ обращали внимание, что ситуация с наркотическими веществами на Украине стремительно деградирует. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, это стало результатом бездумных шагов местных властей по либерализации контроля над наркотиками и масштабных поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи.