22 декабря, 01:33

В Пекине заявили, что США должны правильно понимать КНР для развития связей между военными

Начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая генерал Лю Чжэньли напомнил, что тайваньский вопрос не допускает никакого внешнего вмешательства

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты должны адекватно воспринимать Китай для развития стабильных отношений между военными двух стран. Об этом заявил начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая (ЦВС) генерал Лю Чжэньли в ходе разговора по видеосвязи с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

"Главное для развития здоровых, стабильных и устойчивых отношений между военными КНР и США - правильное понимание Соединенными Штатами Китая. Предварительное условие для этого - США должны по-настоящему уважать основные интересы и озабоченности Китая, сосредоточиться на развитии практического сотрудничества и углублении взаимопонимания", - сказал Лю Чжэньли, слова которого приводит сайт Минобороны КНР.

Он напомнил американскому коллеге, что тайваньский вопрос является исключительно внутренним делом Китая и не допускает никакого внешнего вмешательства. "Китайские военные будут решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность страны", - указал Лю Чжэньли. Он призвал США уважать суверенитет, морские права и интересы Китая в Южно-Китайском море, "соблюдать осторожность в словах и делах и предпринимать практические действия для защиты регионального мира и стабильности, а также общих интересов китайско-американских отношений".

Военные КНР и США впервые пообщались после решения о восстановлении военного взаимодействия, принятого по итогам переговоров председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, прошедшего в Сан-Франциско в середине ноября.

После визита спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года отношения между Пекином и Вашингтоном резко обострились, а диалог между оборонными ведомствами был фактически приостановлен.

В середине августа текущего года военные Китая и США провели встречу на Фиджи на полях конференции по безопасности. Тогда американскую сторону представил глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино, китайскую - замначальника Объединенного штаба ЦВС КНР Сюй Цилин.

О Тайване

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, остров является одной из китайских провинций.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляет острову вооружения. 

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