СМИ: на Западном берегу военные Израиля с 7 октября задержали более 4,6 тыс. палестинцев

Среди задержанных 260 детей и около 160 женщин, передает агентство WAFA

ДУБАЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Более 4,6 тыс. палестинцев были задержаны израильскими военными на Западном берегу реки Иордан с начала нынешнего витка палестино-израильского конфликта 7 октября. Об этом сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, большинство задержаний произошло в Хевроне (более 1 тыс. человек). Среди задержанных 260 детей и около 160 женщин. При этом израильские власти до сих пор отказываются раскрывать какие-либо подробности о количестве и судьбе задержанных палестинцев из сектора Газа, отмечает WAFA.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.