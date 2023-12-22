ЦАХАЛ сообщил о гибели двух военнослужащих в боях в секторе Газа

Погибли 21-летний лейтенант Шай Айели и 31-летний старший сержант Телль Шуа

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 декабря. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о гибели еще двух военнослужащих в секторе Газа, пишет газета The Times of Israel.

По информации издания, 21-летний лейтенант Шай Айели погиб в бою на севере сектора Газа, а 31-летний старший сержант Телль Шуа погиб в бою на юге Газы. По данным пресс-службы ЦАХАЛ, число погибших израильских солдат с момента начала сухопутной операции в секторе Газа достигло 139. Общее число погибших израильских военных с начала нового обострения израильско-палестинского конфликта составило 471.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. Отдельные удары наносятся и по приграничным районам Ливана и Сирии в ответ на обстрелы. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.