AP: операция Израиля в Газе стала одной из самых разрушительных в истории

Согласно анализу данных со спутника Copernicus Sentinel-1, в результате наступления Израиля разрушили более двух третей построек на севере анклава и четверть зданий в южном районе города Хан-Юнис

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Военная кампания Израиля в секторе Газа вошла в число самых смертоносных и разрушительных в истории. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на экспертов.

Согласно анализу данных со спутника Copernicus Sentinel-1, проведенному Кори Шером из Городского университета Нью-Йорка и Джамоном Ван Деном из Университета штата Орегон, в результате наступления Израиля было разрушено более двух третей всех построек на севере анклава и четверть зданий в южном районе города Хан-Юнис. "Газа теперь имеет другой цвет из космоса. Это другая текстура", - сказал Шер.

По некоторым оценкам, удары Израиля по сектору Газа превзошли по масштабу бомбардировки союзными силами Германии в период Второй мировой войны и операцию возглавляемой США коалиции по уничтожению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Ираке. Так, по словам американского военного историка Роберта Пейпа, в 1942-1945 годах союзники разрушили в Германии порядка 10% зданий, тогда как в секторе Газа уже было разрушено более 33%. По данным некоммерческой британской организации Airwars, которые приводит AP, в ходе кампании по борьбе с ИГ в Ираке в 2014-2017 годах коалиция нанесла почти 15 тыс. ударов по территории республики. На прошлой неделе израильские военные заявили, что нанесли 22 тыс. ударов по сектору Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Израиль начал наносить ответные удары по палестинскому анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. 1 декабря армия Израиля обвинила ХАМАС в нарушении действовавшего с 24 ноября перемирия и объявила, что вновь переходит к боевым действиям в Газе. Власти Палестины возложили на США ответственность за возобновление израильской агрессии.