В Румынии отмечают 34-ю годовщину свержения режима Николае Чаушеску

В ходе революции 1989 года коммунизм был свергнут, благодаря стремлению румын к свободе, заявил президент Клаус Йоханнис

БУХАРЕСТ, 22 декабря. /ТАСС/. Многочисленные памятные мероприятия - возложения венков, военные церемонии, богослужения - проходят в Румынии по случаю 34-й годовщины декабрьской революции 1989 года. Торжественные собрания по этому поводу провели Палата депутатов и Сенат румынского парламента.

Президент Румынии Клаус Йоханнис отметил в послании по случаю годовщины, что "в ходе декабрьской революции 1989 года <...>, благодаря стремлению румын к свободе, был свергнут коммунизм".

"Чрезвычайно сложные вызовы настоящего времени показывают определенную уязвимость демократических режимов, что может породить ностальгию по коммунистическому периоду", - сказал он.

В ходе опроса, который провела в середине декабря румынская социологическая служба INSCOP Research, 48,1% респондентов высказали мнение, согласно которому коммунистический режим "был хорошим" для Румынии. В этом же исследовании 46,4% опрошенных сказали, что до 1989 года в Румынии жилось лучше, чем сейчас.

21 декабря 1989 года созванный в Бухаресте митинг в поддержку властей вылился в антиправительственную демонстрацию. Противостояние манифестантов и сил охраны порядка продолжалось всю ночь. 22 декабря Чаушеску, занимавший высшие посты в румынском государстве, бежал на вертолете из окруженного толпой здания ЦК Румынской коммунистической партии (РКП).

В стране было объявлено о создании Фронта национального спасения во главе с будущим президентом Румынии Ионом Илиеску. 25 декабря по приговору революционного трибунала Чаушеску был расстрелян в городе Тырговиште, в 80 километрах от Бухареста.

После этого в стране были проведены фундаментальные преобразования: восстановлена частная собственность, введена многопартийность, провозглашены права и свободы человека. Сегодня в Румынии декабрьская революция 1989 года считается одним из фундаментальных событий в истории страны.