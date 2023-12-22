Тимошенко внесла в Раду предложение об отмене легализации марихуаны

Депутат напомнила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности для онкобольных и пациентов с эпилепсией, разрешено в стране уже давно и не требует принятия дополнительных законов

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Экс-премьер Украины, а ныне лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко внесла в парламент проект постановления об отмене его решения о принятии закона, легализующего медицинский каннабис в стране. Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Помимо Тимошенко, инициаторами указаны еще пять депутатов от партии "Батькивщина". Документ был получен Верховной радой 22 декабря и отправлен на рассмотрение руководству.

Как сообщили в пресс-службе партии "Батькивщина", Тимошенко обжалует в Конституционном суде Украины принятый парламентом законопроект о легализации медицинского каннабиса. Депутат напомнила, что использование медицинских препаратов на основе каннабиса, в частности для онкобольных и пациентов с эпилепсией, разрешено в стране уже давно и не требует принятия дополнительных законов. По ее словам, "дело не в лечении, а в том, что за крупные, невероятные взятки в страну запускаются триллионные наркобизнесы с наркомафиями и открывается мощный наркотрафик через Украину".

В четверг Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о легализации медицинского каннабиса, за законопроект не голосовали только фракции партий "Батькивщина" и "Европейская солидарность", лидерами которых являются Тимошенко и бывший президент Петр Порошенко соответственно. Тем не менее документ был принят 248 голосами. Он был зарегистрирован в парламенте еще в июне 2021 года. За легализацию марихуаны выступал президент страны Владимир Зеленский. 12 июля того же года он просил парламент рассмотреть документ в приоритетном порядке. На следующий день парламентарии провалили голосование. 28 июня этого года Зеленский вновь призвал депутатов легализовать лекарства на основе марихуаны, отметив, что они должны производиться на территории страны. 13 июля Рада поддержала законопроект в первом чтении. Как заявляла депутат Ольга Стефанишина, которая в 2021 году стала инициатором законопроекта, минимум 6 млн украинцев с психологическим травмами и расстройствами нуждаются в лечении препаратами на основе каннабиса.

Ранее в МИД РФ обращали внимание, что ситуация с наркотическими веществами на Украине стремительно деградирует. Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, это стало результатом бездумных шагов местных властей по либерализации контроля над наркотиками и масштабных поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи.