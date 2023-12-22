Правящая партия Грузии заявила, что Саакашвили не должен быть в клинике вместо тюрьмы

Экс-президент республики не страдает тяжелыми заболеваниями, отметил председатель партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе

ТБИЛИСИ, 22 декабря. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили должен отбывать наказание в заключении, а не находиться в частной клинике "Вивамед", так как не страдает тяжелыми заболеваниями. Об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

"Я думаю, что у Саакашвили избыточный комфорт, потому что, я думаю, ему не положено быть в больнице, исходя из того, что у него нет никаких соответствующих заболеваний. Это моя личная оценка, но решение по этой теме принимают соответствующие ведомства", - сказал Кобахидзе.

Ранее оппозиционная партия "За Грузию" призвала Минюст Грузии вернуть Саакашвили в тюрьму, так как он подключается дистанционно к судебным заседаниям из клиники и делает политические заявления, ведет партийную агитацию, что не относится к рассматриваемым делам.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после чего в стране против него возбудили четыре уголовных дела, по двум из них политика заочно приговорили к трем и шести годам лишения свободы. В октябре 2021 года Саакашвили тайно прибыл в Грузию, но был задержан, после чего ему было предъявлено новое обвинение - в незаконном пересечении границы. В мае 2022 года из-за ухудшения состояния здоровья его доставили в частную тбилисскую клинику "Вивамед", где он находится до сих пор.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе неоднократно заявлял, что состояние здоровье Саакашвили в последнее время улучшилось, но он будет возвращен в тюрьму только тогда, когда клиника "Вивамед" даст соответствующую рекомендацию.