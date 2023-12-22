WP: убитый лидер "Аш-Шабаб" организовал нападение на базу США в Кении в 2020 году

Сбор разведданных для ликвидации Моалима Аймана проводился в сотрудничестве с союзниками, рассказал министр информации Сомали Дауд Ауэйс

НАЙРОБИ, 22 декабря. /ТАСС/. Командиром боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб", убитым на юге Сомали, оказался Моалим Айман, которого обвиняют в нападении на базу США в Кении в 2020 году. Об этом сообщил министр информации Сомали Дауд Ауэйс газете The Washington Post (WP).

"Мы можем подтвердить на 100%, что это был он", - указал министр. "Мы потратили несколько дней, чтобы удостовериться в этом", - добавил Ауэйс. Он не сообщил никаких дополнительных подробностей о том, как планировался удар. Министр уточнил, что подготовка велась в течение долгого времени и "сбор разведданных проводился в сотрудничестве с союзниками". Как пишет WP, Айман был убит американским беспилотником.

Как поясняет издание, погибший возглавлял одно из подразделений "Аш-Шабаб" и, как предполагается, организовал нападение на военную базу в Кении в 2020 году, в результате которого погибли трое американских военных и еще трое американцев получили ранения. Также были повреждены три американских самолета. США использовали эту кенийскую базу для наблюдательных полетов в Сомали, обучения союзников в Восточной Африке и помощи в борьбе с терроризмом. После нападения власти Соединенных Штатов назначали вознаграждение за Аймана в размере $10 млн в рамках программы "Вознаграждение за помощь правосудию".

18 декабря сомалийское информационное агентство SONNA сообщило, что подразделения армии Сомали в ходе совместной операции с Африканским командованием Вооруженных сил США (AFRICOM) уничтожили одного из командиров боевиков террористической группировки "Аш-Шабаб" в регионе Средняя Джуба на юге страны, имя погибшего не сообщалось.

Ранее сомалийские ВС провели операцию в центральном районе Харардере, в результате которой были уничтожены 33 боевика группировки "Аш-Шабаб". Она возникла в Сомали в 2004 году. К 2010 году группировка контролировала обширные территории, в том числе столицу, однако летом 2011 года была вынуждена оставить Могадишо и перейти к партизанской борьбе с правительством страны и его союзниками. В феврале 2012 года один из главарей "Аш-Шабаб" объявил о присоединении к террористической организации "Аль-Каида" (запрещена в РФ).