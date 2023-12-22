Таалатбека Масадыкова назначили заместителем Генсека ОДКБ

Он работал спецпредставителем президента Киргизии по особым поручениям

БИШКЕК, 22 декабря. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров назначил Таалатбека Масадыкова заместителем Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщила пресс-служба главы киргизского государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому Масадыков Таалатбек Шамудинович назначен на квотную должность заместителя Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности с 1 января 2024 года, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

22 декабря, напомнила пресс-служба, Жапаров принял Масадыкова. "В ходе встречи обсужден ряд вопросов по приоритетным направлениям работы ОДКБ", - отмечается в сообщении. В последнее время работал спецпредставителем президента Киргизии по особым поручениям.