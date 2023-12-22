Дания заявила, что отправит украинских беженцев домой, как только наступит мир

Несмотря на то, что в культурном отношении украинцы значительно ближе датчанам, чем выходцы с Ближнего Востока, живут они все же иначе, чем граждане королевства, отметил министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Прибывшие в Данию украинские беженцы вернутся на родину, как только наступит мир, сообщил министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад. Заявление было сделано на фоне исследования Копенгагенского университета, согласно которому половина (49,5%) находящихся в королевстве украинцев хотели бы остаться здесь и после окончания войны.

"Этот подход [о временном пребывании беженцев] мы не изменим. В контексте беженцев мы работаем с понятием "временность", вне зависимости, откуда люди прибыли", - приводит агентство Ritzau слова министра. Он подчеркнул, что, если Дания примет собственные правила, которые будут отличаться от ЕС, то возникнет опасность получить "очень большой приток людей, у которых уже и без того есть безопасное место для проживания".

При этом министр отметил, что, несмотря на то, что в культурном отношении украинцы значительно ближе датчанам, чем выходцы с Ближнего Востока, живут они все же иначе, чем граждане королевства. "Далее появляется задача интеграции", - продолжил министр, добавив, что с украинской стороны была высказана четкая заинтересованность в том, чтобы граждане Украины вернулись на родину.

Специальный закон для украинских граждан, по которому им предоставляется вид на жительство и доступ к рынку труда, действует до марта 2025 года. После этого тем из 38,6 тыс. украинцев, получивших вид на жительство по этому закону, кто хотел бы остаться в Дании, будет необходимо изменить свой статус, подав заявление на предоставление убежища.

Между тем министр считает, что эти люди должны использовать другие имеющиеся возможности. Например, положение, согласно которому вид на жительство предоставляется на основании "экономического правила", когда соискатель имеет годовой доход свыше 375 тыс. крон ($55,4 тыс.). "Я думаю, что в разумных пределах у них [украинцев] есть возможность остаться, но мы не собираемся создавать отдельное правило, в соответствии с которым мы говорили бы, что каждый приезжающий с Украины может остаться в Дании", - подчеркнул он.

В основу исследования Копенгагенского университета "Украинцы в Дании", о результатах которого сообщалось в сентябре, лег опрос 6 993 взрослых граждан Украины, въехавших в Данию с конца февраля 2022 года по начало февраля 2023 года. Все они получили вид на жительство в соответствии со специальным законом о разрешении на временное проживание для украинских беженцев. Опрос проводился с февраля по апрель 2023 года.