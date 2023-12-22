Члены Политбюро ЦК КПК поддержали укрепление позиций Си Цзиньпина в руководстве

На собрании членов Политбюро ЦК КПК говорилось, что это укрепление позиций имеет решающее значение для преодоления рисков и вызовов на пути развития Китая

ПЕКИН, 22 декабря. /ТАСС/. Укрепление ключевой позиции генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) в партийном руководстве имеет решающее значение для преодоления рисков и вызовов на пути развития Китая. Об этом, как сообщает агентство Xinhua, говорилось на проходившем в четверг и пятницу "собрании критики и самокритики" членов Политбюро ЦК КПК.

"Закрепление ключевой позиции товарища Си Цзиньпина в Центральном комитете партии и в партии в целом и установление руководящей роли идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру имеют решающее значение для устранения различных рисков и вызовов и продвижения китайской модернизации", - подчеркивается в сообщении о мероприятии.

Си Цзиньпин, председательствовавший на совещании, выступил с "важной речью". Выступившие поочередно вслед за ним члены Политбюро "были открыты и откровенны при рассмотрении своего поведения в соответствии с постановлениями Политбюро о поддержании и укреплении централизованного, единого руководства Центрального комитета КПК", - отмечается в материале.

На совещании были затронуты меры по углублению реформ и открытости, ход восстановления экономики после пандемии.