Швеция инициировала группу координации поддержки потребностей транспортной системы Украины

Ее возглавляет руководящая группа, в которую входят представители Швеции, Украины, Канады и Литвы

СТОКГОЛЬМ, 22 декабря. /ТАСС/. Министр инфраструктуры и жилищного строительства Швеции Андреас Карлсон посетил Киев на прошлой неделе, где принял участие в запуске платформы для координации поддержки краткосрочных и долгосрочных потребностей транспортной системы Украины Common Interest Group for Transport in Ukraine (CIG4U, "Группа общих интересов по транспорту в Украине"). Запуск проекта был инициативой Швеции, сообщается в пресс-релизе правительственной канцелярии в пятницу.

"Потребности в восстановлении поврежденной инфраструктуры и логистики на Украине огромны как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, - поясняется в сообщении. - Платформа должна конкретизировать информацию о насущных и долгосрочных потребностях Украины в сфере транспорта. Целью является координация поддержки со стороны других стран вместе с другими участниками".

CIG4U - это "координация поддержки неотложных транспортных потребностей Украины, таких как оборудование, финансирование и экспертиза для приоритетных проектов реконструкции транспортной инфраструктуры". Это также "исследование и анализ транспортных направлений, которые Украина определила как приоритетные для долгосрочной реконструкции транспортной инфраструктуры страны".

Платформу возглавляет руководящая группа, в которую входят представители Швеции, Украины, Канады и Литвы. Ее работу курирует организация Международный транспортный форум.