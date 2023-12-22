Во Франции закрыли аэропорт из-за задержанного самолета с 300 индийцами

По данным радиостанции France Bleu, французское правительство подозревает, что некоторые пассажиры стали жертвами торговли людьми

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Аэропорт Ватри, расположенный к востоку от Парижа в департаменте Марна, был закрыт на сутки в связи с задержанием самолета, на борту которого находились более 300 выходцев из Индии. Как сообщила радиостанция France Bleu, французские власти подозревают, что некоторые пассажиры стали жертвами торговли людьми.

Самолет прибыл из ОАЭ в районе полудня в четверг для дозаправки. Борт должен был затем вылететь в Никарагуа, однако после анонимного сообщения о возможном нахождении на борту нелегалов было решено задержать вылет и провести проверку. На время расследования пассажиров разместили в зале ожидания, из-за чего пришлось остановить прием других рейсов начиная с утра пятницы.

В общей сложности на борту находились 303 человека. После проверки личности всех пассажиров и проводников два человека были задержаны для дачи показаний. Сейчас полиция пытается выяснить, "могла ли их роль отличаться от роли других". В случае подтверждения их участия в "деятельности организованной преступной группы" и в "нелегальной переправке людей" им может грозить до 20 лет тюрьмы и штраф до €3 млн.

В свою очередь телеканал France 3 уточняет, что этот самолет с начала декабря уже несколько раз летал между ОАЭ и Никарагуа с остановкой во Франции. Самолет приземлялся в Ватри 15, 17 числа и, соответственно, в этот четверг, 21 декабря. Данный борт принадлежит румынской авиакомпании Legend Airlines, однако в июне 2023 года был сдан в аренду индийской авиакомпании SpiceJet.