Во Вьетнаме зафиксировали 117 случаев заражения людей оспой обезьян

Еще шестеро умерли, сообщил заместитель директора Института Пастера Нгуен Ву Тхыонг

ХАНОЙ, 22 декабря. /ТАСС/. Сфера здравоохранения Вьетнама зафиксировала в общей сложности 117 случаев заражения людей оспой обезьян с момента появления заболевания в мире. Об этом сообщил заместитель директора Института Пастера Нгуен Ву Тхыонг на конференции, посвященной подведению итогов профилактики эпидемий в южном регионе страны в 2023 году.

По данным института, все случаи заболевания были отмечены в 10-ти городах и провинциях южной части страны. Там же зарегистрированы и шесть известных во Вьетнаме смертных случаев в результате заражения людей оспой обезьян.

Первые два случая заражения оспой обезьян во Вьетнаме были подтверждены в октябре 2022 года. Они были выявлены среди местных граждан, вернувшихся из-за границы. В начале октября 2023 года в южной провинции Биньзыонг был официально подтвержден первый во Вьетнаме случай передачи вируса оспы обезьян от человека к человеку.

Всемирная организации здравоохранения объявила оспу глобальной чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения из-за ее высокой скорости передачи и риска дальнейшего распространения. Заболевание способно передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем и при прямом контакте, включая половой контакт. Общие симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечную боль, усталость, отек лимфатических узлов и сыпь.