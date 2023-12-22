Трюдо винит в экономических проблемах Канады внешние факторы, а не работу правительства

Среди внешних факторов, на которые канадские власти не могут повлиять, премьер страны назвал рост мировой инфляции и процентных ставок, разрыв каналов поставок товаров, вызванный пандемией, и нестабильную геополитическую обстановку, связанную с военными конфликтами

ОТТАВА, 22 декабря. /ТАСС/. Экономические проблемы Канады вызваны внешними факторами, а не работой либерального правительства. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо телеканалу CityNews.

"Сейчас действительно трудное время [в канадской экономике], но это действительная трудность вызвана мировыми обстоятельствами", - сказал он, отвечая на вопрос о том, связаны ли экономические проблемы с работой его правительства.

Среди внешних факторов, на которые канадские власти не могут повлиять, Трюдо назвал рост мировой инфляции и процентных ставок, разрыв каналов поставок товаров, вызванный пандемией, и нестабильную геополитическую обстановку, связанную с военными конфликтами.

В конце ноября исследовательская организация Nanos Research опубликовала данные соцопроса, согласно которому личный рейтинг Трюдо и возглавляемой им Либеральной партии Канады сильно упал на фоне роста стоимости жизни в североамериканской стране. Деятельность Трюдо по посту главы правительства одобряют лишь 19% опрошенных, в то время как лидеру оппозиционной Консервативной партии Канады Пьеру Пуальевру доверяют 34,1% респондентов. В Nanos Research падение рейтингов либералов связывают с ухудшением качества жизни в Канаде и продолжающимся ростом цен.

Опрос проводился 24 ноября, в нем приняли участие почти 1,1 тыс. совершеннолетних канадцев.