МИД ФРГ заявил, что йеменские мятежники-хуситы должны прекратить нападения в Красном море

Свобода судоходства защищена международным правом, отметили в дипведомстве

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии призвало йеменских мятежников-хуситов немедленно прекратить нападения в Красном море.

"Свобода судоходства защищена международным правом. Хуситы угрожают этой свободе своими жестокими нападениями в Красном море, а также угрожают мировой торговле. Атаки должны быть немедленно прекращены", - говорится в заявлении МИД ФРГ, опубликованном на его странице в соцсети X (ранее Twitter).

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники (хуситы) заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. Многие контейнеровозы, танкеры и сухогрузы уже подверглись там атакам. В ответ власти США заявили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов.