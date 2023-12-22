Главы МИД Азербайджана и РФ обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию в регионе

Телефонный разговор между Джейхуном Байрамовым и Сергеем Лавровым состоялся 22 декабря

БАКУ, 22 декабря. /ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили по телефону двустороннее сотрудничество и ситуацию в регионе. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"22 декабря состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым. В ходе разговора министры обсудили вопросы, стоящие в повестке дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Россией, а также текущую региональную ситуацию", - говорится в сообщении дипломатического ведомства.

Как сообщил ранее в пятницу МИД РФ, Лавров обсудил в телефонном разговоре с турецким коллегой Хаканом Фиданом ситуацию в Закавказье с учетом особой роли стран региона в содействии нормализации между Баку и Ереваном.