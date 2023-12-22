Представитель МВФ в Молдавии выразила обеспокоенность из-за отставки главы Нацбанка

Светлана Церович подчеркнула, что независимость Центрального банка является ключевым элементом программы, поддерживаемой МВФ, наряду с укреплением госуправления и соблюдением верховенства закона

КИШИНЕВ, 22 декабря. /ТАСС/. Постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Молдавии Светлана Церович выразила обеспокоенность внезапным решением парламента отправить в отставку главу Национального банка Октавиана Армашу. Об этом сообщила пресс-служба представительства.

"Слушания были проведены и решение было принято очень быстро, что вызывает озабоченность в отношении соблюдения надлежащей процедуры: должного тщательного расследования и оценки с профессиональной и юридической точки зрения. Мы подчеркиваем, что независимость Центрального банка является ключевым элементом программы, поддерживаемой МВФ, наряду с укреплением госуправления и соблюдением верховенства закона", - говорится в заявлении Церович.

Армашу был отправлен в отставку накануне в ходе парламентских слушаний, на которых обсуждалось расследование громкого коррупционного скандала 10-летней давности, связанного с незаконным выводом около $1 млрд из некоторых банков страны. В пятницу депутаты от правящей Партии действия и солидарности представили и одобрили на должность руководителя Нацбанка бывшего председателя Сената Румынии Анку Драгу. Оппозиционный Блок коммунистов и социалистов в знак протеста покинул зал заседаний. Как объяснила этот демарш депутат Диана Караман, Драгу получила молдавское гражданство только накануне. Депутат считает, что процедура ее назначения была нарушена, теперь это может быть оспорено в суде.

В декабре 2021 года МВФ одобрил соглашение о запуске новой программы сотрудничества с Молдавией, которая рассчитана на 40 месяцев. На фоне событий на Украине в мае 2022 года общий объем помощи был увеличен на $260 млн, до $785 млн, из которых около $366 млн уже перечислили.