NYT: США ведут переговоры по снижению напряженности между Израилем и Ливаном

По сведениям газеты, с американской стороны в дипломатических усилиях задействован старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин

НЬЮ-ЙОРК, 22 декабря. /ТАСС/. Администрация президента США Джо Байдена ведет переговоры с властями Израиля, Ливана, а также с посредниками вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" для снижения напряженности на израильско-ливанской границе. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на участников переговоров.

По ее сведениям, с американской стороны в дипломатических усилиях задействован старший советник Госдепартамента США по глобальной энергетической безопасности Эймос Хокстин. В настоящее время основные усилия в переговорах направлены на то, чтобы стычки между Израилем и "Хезболлах" не переросли в полномасштабный конфликт. В частности, Хокстин предупредил стороны о необычайно высоком риске эскалации и призвал к максимальной сдержанности, чтобы в противостояние не были втянуты Иран и США.

Отмечается, что американские власти также ведут переговоры со сторонами о положениях нового долгосрочного соглашения, призванного принести стабильность на израильско-ливанской границе с тем, чтобы десятки тысяч гражданских в зоне столкновений могли вернуться в свои дома после завершения активной фазы палестино-израильского конфликта. Одно из предложений администрации Байдена состоит в том, чтобы бойцы "Хезболлах" не находились непосредственно на границе. Американские власти не указывают, как далеко от границы должны находиться бойцы "Хезболлах", однако полагают, что это расстояние должно превышать пять километров.

Ранее в декабре премьер-министр Ливана Наджиб Микати выразил надежду, что переговоры с целью установления стабильности на границе пройдут под эгидой ООН в ближайшие три месяца. Речь идет об инициативе по возобновлению выполнения резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая установила после конфликта в 2006 году режим прекращения огня на ливано-израильской границе.

Правительство Ливана добивается исправления линии прохождения сухопутной границы с Израилем в 13 точках. О возможности улаживания пограничных разногласий с Израилем Хокстин заявил 30 августа.