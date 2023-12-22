ФРГ за неделю отправила Украине 3 ЗСУ Gepard с запчастями и 10 БПЛА Vector

Берлин также передал Киеву 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов, 8 грузовиков Zetros, несколько прицепов и полуприцепов, медикаменты

БЕРЛИН, 22 декабря. /ТАСС/. Германия за минувшую неделю поставила Украине боеприпасы для танков Leopard 2A6, три зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard с запчастями и две бронированные машины Wisent 1. Это следует из обновленного списка военной помощи, которую правительство ФРГ предоставило Киеву или планирует оказать в будущем.

Кроме того, ФРГ отправила Украине 30 250 снарядов, предназначенных для ЗСУ Gepard, 2,5 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 10 разведывательных беспилотников Vector с запчастями и 2 машины пограничной службы. Берлин также передал Киеву 2 системы самозащиты AMPS для вертолетов, 8 грузовиков Zetros, несколько прицепов и полуприцепов, а также медикаменты.

В бюджете ФРГ на 2024 год заложено €8 млрд на поставок оружия Киеву. Общий объем помощи Украине со стороны ФРГ - гуманитарной, финансовой и военной - с февраля 2022 года превысил €25 млрд. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что передача Западом вооружений Киеву лишь затягивает конфликт и не изменит ситуацию на поле боя.