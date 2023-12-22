Генсек ООН заявил, что операция Израиля мешает поставкам гуманитарной помощи в Газу

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Методы проведения Израилем операций в секторе Газа существенно осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения палестинского анклава. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Многие измеряют эффективность гуманитарной операции в Газе, исходя из количестве грузовиков Египетского Красного Полумесяца, ООН и наших партнеров, которым позволяют разгружать помощь. Это ошибка. Реальная проблема в том, что то, как Израиль проводит это наступление, создает серьезные препятствия распространению гуманитарной помощи в Газе", - сказал он.