22 декабря, 17:41,
обновлено 22 декабря, 17:43
Палестино-израильский конфликт

Генсек ООН заявил, что операция Израиля мешает поставкам гуманитарной помощи в Газу

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Методы проведения Израилем операций в секторе Газа существенно осложняют распределение гуманитарной помощи среди населения палестинского анклава. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

"Многие измеряют эффективность гуманитарной операции в Газе, исходя из количестве грузовиков Египетского Красного Полумесяца, ООН и наших партнеров, которым позволяют разгружать помощь. Это ошибка. Реальная проблема в том, что то, как Израиль проводит это наступление, создает серьезные препятствия распространению гуманитарной помощи в Газе", - сказал он. 

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