Варшава и Киев договорились о шагах по разблокированию границы

Переговоры прошли на уровне заместителей министров

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Министерства инфраструктуры Польши и Украины договорились о шагах по разблокированию движения транспорта через совместную границу. Переговоры прошли на уровне заместителей министров, сообщило украинское Мининфраструктуры на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Совместно с новым руководством Министерства инфраструктуры Польши согласовали план действий для разблокирования границы, - отмечается в тексте. - Ключевой результат встречи - согласование общих позиций для разблокирования границы. Стороны достигли взаимопонимания относительно компромиссных решений и их реализации. Следующий этап - переговоры на уровне Министерства инфраструктуры Польши и протестующих".

При этом, сообщило украинское ведомство, "вопрос изменений к текущему соглашению о либерализации грузовых перевозок не обсуждается".

Переговоры прошли в развитие встречи вице-премьера по восстановлению Украины - министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова с его вновь назначенным польским коллегой Дариушем Климчаком, состоявшейся накануне. Ее главной темой был вопрос восстановления движения транспорта через границу двух стран.

С 6 ноября польские перевозчики блокируют КПП на границе с Украиной, требуя отменить льготы, предоставленные ЕС их украинским коллегам с июля 2022 года. В результате блокады границы расценки на доставку грузов выросли более чем в три раза, европейские компании начали сокращать объемы заказов. С начала блокады в очередях у границы умерли три украинских водителя. Киев начал готовить иски о возмещении ущерба, в свою очередь Министерство инфраструктуры Польши призывало Киев выполнить требования польских перевозчиков.