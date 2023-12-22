Палестинский дипломат считает, что целью Израиля является уничтожение народа Палестины

Вот почему ЦАХАЛ нацелен на дома, больницы, школы, пекарни, сельскохозяйственные поля, сети водоснабжения и канализации, заявил постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур

ООН, 22 декабря. /ТАСС/. Главная цель Израиля в конфликте в секторе Газа - уничтожение палестинского народа и его изгнание. Об этом заявил постоянный наблюдатель Государства Палестина при ООН Рияд Мансур на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы имеем дело с попыткой уничтожения нашего народа и его изгнания навсегда со своей земли. Это цель Израиля <...>. Именно поэтому он [Израиль] бомбит всех и вся. Вот почему он нацелен на дома, больницы, школы, пекарни, сельскохозяйственные поля, сети водоснабжения и канализации", - сказал дипломат.

"Эта резолюция [принятая СБ] является шагом в правильном направлении, она должна быть реализована и должна сопровождаться массированным давлением с целью немедленного прекращения огня <...>. Не существует другого способа остановить военные преступления, преступления против человечности и геноцид, кроме немедленного прекращения огня", - отметил Мансур, комментируя принятия Советом Безопасности резолюции.

Ранее Совет Безопасности ООН принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа. За резолюцию проголосовали 13 стран, Россия и США воздержались. Для принятия резолюции она должна была получить девять голосов членов Совбеза, при этом ни один из постоянных членов СБ ООН не должен был выступить против нее. Россия предложила поправку, которая возвращала бы в текст документа призыв к немедленному прекращению боевых действий, однако она была заблокирована США.